Добраться до Карпат станет легче: какие дополнительные поезда назначает УЗ и когда они поедут

Сколько дополнительных поездов назначают и на какие даты

В компании рассказали, что в связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" назначает четыре дополнительных поезда на пиковые даты в конце марта и в начале апреля.

"Чтобы каждый пассажир смог удобно спланировать свое путешествие", - уточнили в УЗ.

Кроме того, один из рейсов дальнего сообщения продлевают до Яремче.

Подчеркивается, что "эти рейсы назначены за счет оборотов ночных поездов".

"Такой подход позволяет эффективно использовать имеющийся подвижной состав и не привлекать дефицитные вагоны", - объяснили в компании.

Какие поезда будут курсировать в конце марта

Согласно информации УЗ, в воскресенье, 29 марта, будут курсировать такие поезда:

№220/219 "Киев - Днепр" (с отправлением из Киева и Днепра);

№289/290 "Киев - Львов" (с отправлением из Киева и Львова);

№168/167 "Львов - Одесса".

Тем временем поезд №243/244 "Киев - Львов" (с отправлением из Киева и Львова) будет курсировать:

в понедельник, 30 марта ;

; во вторник, 31 марта.

"В составе дополнительных поездов будут курсировать спальные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест", - уточнили в "Укрзализныце".

Пассажирам напомнили также, на что стоит обратить внимание при выборе билетов:

нечетные места - расположены возле окна;

четные места - расположены ближе к проходу.

Что изменится для пассажиров УЗ со 2 апреля

Украинцам сообщили, что со 2 апреля УЗ продлевает маршрут поезда №207/208 - 177/178 "Киев - Ивано-Франковск" до станции Яремче:

отправление из Киева в 22:00, прибытие в Яремче в 08:30;

отправление из Яремче в 09:00, прибытие в Киев в 19:54.

Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля (в связи с проведением путевых работ).

"Для пассажиров, которые планируют путешествие дальше в горы в Микуличин, Татаров и Ворохту, организованы удобные пересадки", - добавили в "Укрзализныце".

Так, было назначено курсирование регионального поезда №812/811 "Яремче - Ворохта".

А его расписание - согласовано по станции "Яремче" с поездом №177/178 - 208/207 "Киев - Яремче" (что позволяет удобно пересесть в Яремче в оба направления).

Отправление из Яремче запланировано в 08:50, а прибытие в Ворохту - в 09:24.

Обратно - из Ворохты - в 07:32, прибытие в Яремче - в 08:10.

"Поезда в этом месяце будут курсировать с 3 по 5, с 9 по 12, 19, с 27 по 29 апреля", - сообщили в УЗ.

Уточняется, что на маршрутах будут современные и комфортные дизель-поезда серии ДПКр, "которые уже так полюбились пассажирам в горной местности".

В завершение пассажирам рекомендовали уточнять актуальное расписание движения поездов перед поездкой на официальном сайте "Укрзализныци".

