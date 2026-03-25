Дістатися Карпат стане легше: які додаткові поїзди призначає УЗ і коли вони поїдуть
"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди на різних напрямках і продовжує один із популярних рейсів далекого сполучення. Для декого з пасажирів організовано також зручні пересадки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Скільки додаткових поїздів призначають і на які дати
У компанії розповіли, що у зв'язку зі зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" призначає чотири додаткових поїзди на пікові дати наприкінці березня та на початку квітня.
"Щоб кожен пасажир зміг зручно спланувати свою подорож", - уточнили в УЗ.
Крім того, один із рейсів далекого сполучення продовжують до Яремче.
Наголошується, що "ці рейси призначені за рахунок обертів нічних поїздів".
"Такий підхід дозволяє ефективно використовувати наявний рухомий склад і не залучати дефіцитні вагони", - пояснили у компанії.
Які поїзди курсуватимуть наприкінці березня
Згідно з інформацією УЗ, в неділю, 29 березня, курсуватимуть такі поїзди:
- №220/219 "Київ - Дніпро" (з відправленням з Києва та Дніпра);
- №289/290 "Київ - Львів" (з відправленням з Києва та Львова);
- №168/167 "Львів - Одеса".
Тим часом поїзд №243/244 "Київ - Львів" (з відправленням з Києва та Львова) курсуватиме:
- у понеділок, 30 березня;
- у вівторок, 31 березня.
"У складі додаткових поїздів курсуватимуть спальні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць", - уточнили в "Укрзалізниці".
Пасажирам нагадали також, на що варто звернути увагу під час вибору квитків:
- непарні місця - розташовані біля вікна;
- парні місця - розташовані ближче до проходу.
Що зміниться для пасажирів УЗ з 2 квітня
Українцям повідомили, що з 2 квітня УЗ подовжує маршрут поїзда №207/208 - 177/178 "Київ - Івано-Франківськ" до станції Яремче:
- відправлення з Києва о 22:00, прибуття до Яремче о 08:30;
- відправлення з Яремче о 09:00, прибуття до Києва о 19:54.
Зазначається, що поїзд курсуватиме щоденно, крім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня (у зв'язку з проведенням колійних робіт).
"Для пасажирів, які планують подорож далі у гори до Микуличина, Татарова та Ворохти, організовано зручні пересадки", - додали в "Укрзалізниці".
Так, було призначено курсування регіонального поїзда №812/811 "Яремче - Ворохта".
А його розклад - узгоджений по станції "Яремче" з поїздом №177/178 - 208/207 "Київ - Яремче" (що дозволяє зручно пересісти в Яремче в обидва напрямки).
Відправлення з Яремче заплановане о 08:50, а прибуття до Ворохти - о 09:24.
Зворотно - з Ворохти - о 07:32, прибуття до Яремче - о 08:10.
"Поїзди цього місяця курсуватимуть з 3 по 5, з 9 по 12, 19, з 27 по 29 квітня", - повідомили в УЗ.
Уточнюється, що на маршрутах будуть сучасні та комфортні дизель-поїзди серії ДПКр, "які вже так полюбились пасажирам в гірській місцевості".
Насамкінець пасажирам рекомендували уточнювати актуальний розклад руху поїздів перед поїздкою на офіційному сайті "Укрзалізниці".
Квитки можна придбати:
- у мобільному застосунку "Укрзалізниці";
- на сайті booking.uz.gov.ua;
- у касах вокзалів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як економити на квитках УЗ за новими правилами.
Крім того, ми пояснювали, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється, та чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).
Читайте також про постіль у поїзді - все, що потрібно знати пасажирам про нові ціни та правила користування.