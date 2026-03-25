Добраться до Карпат станет легче: какие дополнительные поезда назначает УЗ и когда они поедут
"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на разных направлениях и продлевает один из популярных рейсов дальнего следования. Для некоторых пассажиров организованы также удобные пересадки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Сколько дополнительных поездов назначают и на какие даты
В компании рассказали, что в связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" назначает четыре дополнительных поезда на пиковые даты в конце марта и в начале апреля.
"Чтобы каждый пассажир смог удобно спланировать свое путешествие", - уточнили в УЗ.
Кроме того, один из рейсов дальнего сообщения продлевают до Яремче.
Подчеркивается, что "эти рейсы назначены за счет оборотов ночных поездов".
"Такой подход позволяет эффективно использовать имеющийся подвижной состав и не привлекать дефицитные вагоны", - объяснили в компании.
УЗ запускает дополнительные поезда (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Какие поезда будут курсировать в конце марта
Согласно информации УЗ, в воскресенье, 29 марта, будут курсировать такие поезда:
- №220/219 "Киев - Днепр" (с отправлением из Киева и Днепра);
- №289/290 "Киев - Львов" (с отправлением из Киева и Львова);
- №168/167 "Львов - Одесса".
Тем временем поезд №243/244 "Киев - Львов" (с отправлением из Киева и Львова) будет курсировать:
- в понедельник, 30 марта;
- во вторник, 31 марта.
"В составе дополнительных поездов будут курсировать спальные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест", - уточнили в "Укрзализныце".
Пассажирам напомнили также, на что стоит обратить внимание при выборе билетов:
- нечетные места - расположены возле окна;
- четные места - расположены ближе к проходу.
Что изменится для пассажиров УЗ со 2 апреля
Украинцам сообщили, что со 2 апреля УЗ продлевает маршрут поезда №207/208 - 177/178 "Киев - Ивано-Франковск" до станции Яремче:
- отправление из Киева в 22:00, прибытие в Яремче в 08:30;
- отправление из Яремче в 09:00, прибытие в Киев в 19:54.
Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля (в связи с проведением путевых работ).
"Для пассажиров, которые планируют путешествие дальше в горы в Микуличин, Татаров и Ворохту, организованы удобные пересадки", - добавили в "Укрзализныце".
Так, было назначено курсирование регионального поезда №812/811 "Яремче - Ворохта".
А его расписание - согласовано по станции "Яремче" с поездом №177/178 - 208/207 "Киев - Яремче" (что позволяет удобно пересесть в Яремче в оба направления).
Отправление из Яремче запланировано в 08:50, а прибытие в Ворохту - в 09:24.
Обратно - из Ворохты - в 07:32, прибытие в Яремче - в 08:10.
"Поезда в этом месяце будут курсировать с 3 по 5, с 9 по 12, 19, с 27 по 29 апреля", - сообщили в УЗ.
Уточняется, что на маршрутах будут современные и комфортные дизель-поезда серии ДПКр, "которые уже так полюбились пассажирам в горной местности".
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В завершение пассажирам рекомендовали уточнять актуальное расписание движения поездов перед поездкой на официальном сайте "Укрзализныци".
Билеты можно приобрести:
- в мобильном приложении "Укрзализныци";
- на сайте booking.uz.gov.ua;
- в кассах вокзалов.
