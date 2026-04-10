Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Дістали за 1000 кілометрів: ЗСУ уразили бурові установки РФ у Каспійському морі

17:35 10.04.2026 Пт
2 хв
Що відомо про операцію на шельфі та які платформи опинилися у вогні?
Сергій Козачук
Фото: ЗСУ уразили бурові установки РФ у Каспійському морі (Getty Images)

Українські Сили оборони уразили дві російські бурові платформи у Каспійському морі, що забезпечували паливом окупаційні війська.

Деталі операції в Каспійському морі

Як повідомили військові, в ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України атакували об'єкти на шельфі Каспійського моря.

Операція була проведена в рамках стратегії щодо зниження воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації.

За попередніми даними, під удар потрапили льодостійкі стаціонарні платформи (ЛСП-2) на родовищі імені В. Грайфера та (ЛСП-1) на родовищі імені Юрія Корчагіна.

Ці об'єкти розташовані на півночі Каспійського моря, на відстані майже 1000 кілометрів від лінії фронту. Платформи є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами армії агресора.

У військовому командуванні наголосили, що подібні удари будуть продовжуватися і надалі.

"Сили оборони України продовжать уражати важливі об'єкти окупантів до повного припинення збройної агресії РФ проти України", - заявили у Генштабі.

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ

Нагадаємо, українські сили систематично атакують об'єкти, що забезпечують воєнно-економічний потенціал агресора. Так, 9 квітня Генштаб підтвердив удар по нафтоперекачувальній станції "Кримська".

Раніше, 3 квітня, українські військові атакували нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл" в Уфі, розташований за 1400 кілометрів від кордону.

Крім того, це вже не перша атака на об'єкти в Каспійському морі. У січні цього року Сили оборони уразили бурові установки "Лукойлу". Також в грудні 2025 року серію ударів по нафтовидобутку в цьому регіоні завдали дрони СБУ.

