RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Достали за 1000 километров: ВСУ поразили буровые установки РФ в Каспийском море

17:35 10.04.2026 Пт
2 мин
Что известно об операции на шельфе и какие платформы оказались в огне?
aimg Сергей Козачук
Фото: ВСУ поразили буровые установки РФ в Каспийском море (Getty Images)

Украинские Силы обороны поразили две российские буровые платформы в Каспийском море, которые обеспечивали топливом оккупационные войска.

Детали операции в Каспийском море

Как сообщили военные, в ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины атаковали объекты на шельфе Каспийского моря.

Операция была проведена в рамках стратегии по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации.

По предварительным данным, под удар попали ледостойкие стационарные платформы (ЛСП-2) на месторождении имени В. Грайфера и (ЛСП-1) на месторождении имени Юрия Корчагина.

Эти объекты расположены на севере Каспийского моря, на расстоянии почти 1000 километров от линии фронта. Платформы являются важным звеном в обеспечении горюче-смазочными материалами армии агрессора.

В военном командовании отметили, что подобные удары будут продолжаться и в дальнейшем.

"Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - заявили в Генштабе.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ

Напомним, украинские силы систематически атакуют объекты, обеспечивающие военно-экономический потенциал агрессора. Так, 9 апреля Генштаб подтвердил удар по нефтеперекачивающей станции "Крымская".

Ранее, 3 апреля, украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе, расположенный в 1400 километрах от границы.

Кроме того, это уже не первая атака на объекты в Каспийском море. В январе этого года Силы обороны поразили буровые установки "Лукойла". Также в декабре 2025 года серию ударов по нефтедобыче в этом регионе нанесли дроны СБУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
НАФТАВооруженные силы УкраиныКаспийское мореАтака дронов