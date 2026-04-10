Достали за 1000 километров: ВСУ поразили буровые установки РФ в Каспийском море

Детали операции в Каспийском море

Как сообщили военные, в ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины атаковали объекты на шельфе Каспийского моря.

Операция была проведена в рамках стратегии по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации.

По предварительным данным, под удар попали ледостойкие стационарные платформы (ЛСП-2) на месторождении имени В. Грайфера и (ЛСП-1) на месторождении имени Юрия Корчагина.

Эти объекты расположены на севере Каспийского моря, на расстоянии почти 1000 километров от линии фронта. Платформы являются важным звеном в обеспечении горюче-смазочными материалами армии агрессора.

В военном командовании отметили, что подобные удары будут продолжаться и в дальнейшем.

"Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - заявили в Генштабе.