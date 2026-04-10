Достали за 1000 километров: ВСУ поразили буровые установки РФ в Каспийском море

Украинские Силы обороны поразили две российские буровые платформы в Каспийском море, которые обеспечивали топливом оккупационные войска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Как сообщили военные, в ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины атаковали объекты на шельфе Каспийского моря.
Операция была проведена в рамках стратегии по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации.
По предварительным данным, под удар попали ледостойкие стационарные платформы (ЛСП-2) на месторождении имени В. Грайфера и (ЛСП-1) на месторождении имени Юрия Корчагина.
Эти объекты расположены на севере Каспийского моря, на расстоянии почти 1000 километров от линии фронта. Платформы являются важным звеном в обеспечении горюче-смазочными материалами армии агрессора.
В военном командовании отметили, что подобные удары будут продолжаться и в дальнейшем.
"Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - заявили в Генштабе.
Напомним, украинские силы систематически атакуют объекты, обеспечивающие военно-экономический потенциал агрессора. Так, 9 апреля Генштаб подтвердил удар по нефтеперекачивающей станции "Крымская".
Ранее, 3 апреля, украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе, расположенный в 1400 километрах от границы.
Кроме того, это уже не первая атака на объекты в Каспийском море. В январе этого года Силы обороны поразили буровые установки "Лукойла". Также в декабре 2025 года серию ударов по нефтедобыче в этом регионе нанесли дроны СБУ.