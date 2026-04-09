Генштаб підтвердив удар по нафтоперекачувальній станції "Кримська"

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успішні удари по об’єктах противника, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.

Масштабні удари по критичній інфраструктурі противника

У ніч на 9 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Кримська" у Краснодарському краї рф.

В результаті атаки зафіксовано пожежу на території об’єкта, ступінь завданих збитків уточнюється.

Ураження військових та логістичних об’єктів

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по складам матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу безпілотних літальних апаратів поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу "Тор М1" у районі Кальчинівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також зазнали ураження склад матеріально-технічних засобів у Перевальську та склад боєприпасів у районі Трудового на тимчасово окупованій території Луганської області.

Подальші дії Сил оборони

Сили оборони України продовжать заходи для зниження наступального потенціалу російських окупантів і протидії збройній агресії РФ проти України.

Що відомо про нафтоперекачувальну станцію "Кримська"

Відомо, що під удар потрапила Кримська лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛПДС) — об’єкт нафтопровідної інфраструктури, який входить до системи магістральних трубопроводів. Загорілася підстанція ПС 110 кВ "Кримська НПС", розташована безпосередньо на території ЛПДС "Кримська", що належить АТ "Чорномортранснафта".

За даними місцевих ЗМІ, станція перебуває у підпорядкуванні Краснодарського районного управління магістральних нафтопроводів, яке входить до структури АТ "Чорномортранснафта".

ЛПДС "Кримська" забезпечує транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами "Тихорецьк – Новоросійськ 2,3", "Кримськ – Грушова" та "Кримськ – Краснодар", а також продуктопроводом "Тихорецьк – Новоросійськ 1!. З цієї станції ресурси надходять до порту Новоросійськ або на Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи.