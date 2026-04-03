ЗСУ атакували НПЗ "Башнефть-Новойл" за 1400 кілометрів від України
Українські військові атакували нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл" в Уфі РФ. Зокрема, зафіксована пожежа на території підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км.
Що відомо про підприємство
"Башнефть-Новойл" – це один із найбільших у Росії виробників високоякісних мастил – судових, гідравлічних, моторних. Потужність з первинної переробки нафти становить близько 7 млн тонн на рік.
Зазначений НПЗ є важливою складовою паливно-енергетичного комплексу РФ, та використовується для забезпечення потреб російської армії. Масштаби завданих збитків уточнюються.
Інші влучання по ворожих цілях
Також минулими днями було уражено полігон "Куликовський" на ТОТ Запорізької області та склад боєприпасів в Успенівці ТОТ Запорізької області.
Окрім того, уражено райони зосередження живої сили противника в Котлиному, Шандриголовому Донецької області та Березовому на Дніпропетровщині. Втрати ворога уточнюються.
Удари ЗСУ по тилах росіян
Нагадаємо, українські захисники 10 березня завдали удару по військовому заводу росіян у Брянську. Він виробляв системи управління всіх видів ракет РФ.
Згідно з публікаціями у соцмережах, ціллю атаки став завод "Кремній", де окупанти виробляють компоненти для протиповітряної оборони. За словами губернатора області, внаслідок удару є загиблі та поранені.
Крім того, наприкінці лютого росіяни скаржилися на вибухи у Воткінську в Удмуртії, після чого в соцмережах з'явилися кадри пожежі й диму на території "Воткінського заводу".
Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони ракетами "Фламінго" уразили "Воткінський завод", який виробляє міжконтинентальні балістичні ракети, а також інші об'єкти.