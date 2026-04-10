Достали за 1000 километров: ВСУ поразили буровые установки РФ в Каспийском море

17:35 10.04.2026 Пт
2 мин
Что известно об операции на шельфе и какие платформы оказались в огне?
aimg Сергей Козачук
Достали за 1000 километров: ВСУ поразили буровые установки РФ в Каспийском море Фото: ВСУ поразили буровые установки РФ в Каспийском море (Getty Images)

Украинские Силы обороны поразили две российские буровые платформы в Каспийском море, которые обеспечивали топливом оккупационные войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также: "Мы не прекращаем": Буданов ответил на призывы Запада не бить по нефтебазам РФ

Детали операции в Каспийском море

Как сообщили военные, в ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины атаковали объекты на шельфе Каспийского моря.

Операция была проведена в рамках стратегии по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации.

По предварительным данным, под удар попали ледостойкие стационарные платформы (ЛСП-2) на месторождении имени В. Грайфера и (ЛСП-1) на месторождении имени Юрия Корчагина.

Эти объекты расположены на севере Каспийского моря, на расстоянии почти 1000 километров от линии фронта. Платформы являются важным звеном в обеспечении горюче-смазочными материалами армии агрессора.

В военном командовании отметили, что подобные удары будут продолжаться и в дальнейшем.

"Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - заявили в Генштабе.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ

Напомним, украинские силы систематически атакуют объекты, обеспечивающие военно-экономический потенциал агрессора. Так, 9 апреля Генштаб подтвердил удар по нефтеперекачивающей станции "Крымская".

Ранее, 3 апреля, украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе, расположенный в 1400 километрах от границы.

Кроме того, это уже не первая атака на объекты в Каспийском море. В январе этого года Силы обороны поразили буровые установки "Лукойла". Также в декабре 2025 года серию ударов по нефтедобыче в этом регионе нанесли дроны СБУ.

НАФТА Вооруженные силы Украины Каспийское море Атака дронов
Новости
Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны
Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой