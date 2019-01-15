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Дипломаты из ЕС и США приехали на суд над украинскими моряками

Новости » Политика    15.01.2019 - 11:28
Дипломаты из ЕС и США приехали на суд над украинскими моряками
Фото: Эдгарс Рінкевичс (flickr.com saeima)

Международные партнеры выражают солидарность с моряками и требуют их немедленного освобождения

Дипломаты из Латвии, ЕС, США, Великобритании, других стран Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании приехали на заседание суда в Москве по украинским морякам, захваченным РФ возле Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра иностранных дел Латвии Эдгарса Рінкевичса.

В частности, Ринкевичс написал, что международные партнеры выражают солидарность с моряками и требуют их немедленного освобождения.

"Латвийские дипломаты и их коллеги из ЕС, США, Великобритании, Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании участвуют в заседании московского суда, на котором рассматривается дело незаконно захваченных украинских моряков", - написал министр.

Дипломаты из ЕС и США приехали на суд над украинскими морякамиНапомним, задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде

Ранее сообщалось, что адвокаты захваченных украинских моряков, которых удерживают в Российской Федерации, просит передать ходатайство о продлении ареста в военный суд.

Добавим, что Лефортовский суд разделит моряков на несколько групп, чтобы вынести решение о продлении ареста в один день.

РБК-Украина писало, что адвокаты украинских моряков настаивают на открытых судебных заседаниях. Планируется, что на заседании должны присутствовать СМИ, украинский омбудсмен Людмила Денисова и родственники пленных.

 

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