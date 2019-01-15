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Защита украинских моряков просит передать дело в военный суд

Новости » Общество    15.01.2019 - 10:58
Защита украинских моряков просит передать дело в военный суд
Фото: адвокат Сергей Бадамшин (openrussia.org)

Адвокаты заявили, что руководствуются Женевской конвенцией по военнопленным

Защита захваченных украинских моряков, которых удерживают в Российской Федерации, просит передать ходатайство о продлении ареста в военный суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.  

В частности, адвокат одного из моряков Сергей Бадамшин заявил, что ходатайство о продлении ареста подлежит передаче Московскому гарнизонному военному суду.

"Подсудность Лефортовскому районному суду Москвы определена без учета всех обстоятельств дела и совокупности правовых норм, подлежащих применению. Защита полагает, что данное ходатайство подлежит передаче для рассмотрения Московскому гарнизонному военному суду", - отметил он.

По его словам, передача дела в суд обосновывается тем, что захвату моряков сопутствовали события, которые представляют собой конфликт между РФ и Украиной. Адвокат отметил, что в данном ходатайстве защита руководствуется Конституцией РФ и статьями Женевской конвенции об обращении с военнопленными, а также нормами российского законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что Лефортовский суд разделит моряков на несколько групп, чтобы вынести решение о продлении ареста в один день.

 

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