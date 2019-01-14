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Адвокаты украинских моряков настаивают на открытых судебных заседаниях

Новости » Политика    14.01.2019 - 14:56
Адвокаты украинских моряков настаивают на открытых судебных заседаниях
Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Адвокат Полозов отметил, что на судебном заседании должны присутствовать СМИ и украинский омбудсмен

Защита украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, настаивает на публичном рассмотрении ходатайств следствия о продлении их подзащитным срока ареста. Об этом заявил адвокат одного из задержанных украинцев Николай Полозов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Полозов отметил, что на судебном заседании должны присутствовать СМИ, украинский омбудсмен Людмила Денисова и родственники военнопленных.

"Наши адвокаты 15 января заявят в суде ходатайство о проведении открытых судебных заседаний, отвечающих принципам гласности", - сообщил он.

Напомним, российское следствие попросило Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским морякам.

После этого Денисова прокомментировала требованию ФСБ провести заседание о продлении срока содержания под стражей военнопленных украинских моряков в закрытом режиме. "Зачем это делается, если скрывать нечего, не понятно", - отметила она.

РБК-Украина писало, что сегодня в Москву приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова с родными украинских военнопленных моряков.

Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отменила встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Москалькова сказала, что у нее внеплановое командировки.

 

Москалькова отменила встречу с Денисовой Приговоры всем украинским морякам в РФ планируют вынести в один день, - адвокат
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