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Суд над украинскими моряками пройдет в закрытом режиме

Новости » Общество    15.01.2019 - 10:14
Суд над украинскими моряками пройдет в закрытом режиме
Фото: военнопленные моряки (witter.com/ATR__Official)

Арест украинским морякам будут продлевать в закрытом режиме

Лефортовский суд Москвы (Российская Федерация) проведет заседание по продлению ареста украинским морякам в закрытом режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что суд принял решение рассмотреть ходатайство следователя о продлении ареста в закрытом режиме. Отметим, накануне стало известно, что следствие попросит закрыть заседание от СМИ. Кроме того, обвинение просит не разглашать итоги заседания без согласования со следователем.

 

Лефортовский районный суд Москвы. Привезли наших военнопленных.

Опубліковано Roman Tsymbaliuk Понеділок, 14 січня 2019 р.

 

Напомним, захват моряков произошел 25 ноября 2018 года, когда Вооруженные силы РФ и корабли береговой охраны с применением оружия задержали корабли Военно-морских сил Украины, которые шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. От 3 до 6 членов их экипажа получили ранения в столкновении; все 24 члена экипажа были арестованы российскими властями.

Инцидент привел к тому, что Украина вводила в ряде областей военное положение. Как отмечают адвокаты моряков, окончательное судебное решение по захваченным морякам следует ждать не ранее чем через год.

 

Адвокаты посетили в СИЗО пятерых украинских моряков
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