ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украинские моряки отказались давать показания в суде

Новости » Общество    15.01.2019 - 11:15
Украинские моряки отказались давать показания в суде
Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Суд в РФ будет рассматривать ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что сегодня суд в РФ будет рассматривать ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей.

Также появилось видео с пленными украинскими моряками. На кадрах видно, как моряков выпускают силовики из автозака и заводят в помещение суда.

 

Лефортовский районный суд Москвы. Привезли наших военнопленных.

Опубліковано Roman Tsymbaliuk Понеділок, 14 січня 2019 р.

Напомним, адвокаты захваченных украинских моряков, которых удерживают в Российской Федерации, просит передать ходатайство о продлении ареста в военный суд.

Добавим, что Лефортовский суд разделит моряков на несколько групп, чтобы вынести решение о продлении ареста в один день.

РБК-Украина писало, что адвокаты украинских моряков настаивают на открытых судебных заседаниях. Планируется, что на заседании должны присутствовать СМИ, украинский омбудсмен Людмила Денисова и родственники пленных.

Защита украинских моряков просит передать дело в военный суд Суд над украинскими моряками пройдет в закрытом режиме
Новости Украины Российская ФедерацияморякиСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь