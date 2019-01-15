Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Суд в РФ будет рассматривать ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что сегодня суд в РФ будет рассматривать ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей.

Также появилось видео с пленными украинскими моряками. На кадрах видно, как моряков выпускают силовики из автозака и заводят в помещение суда.

Лефортовский районный суд Москвы. Привезли наших военнопленных. Опубліковано Roman Tsymbaliuk Понеділок, 14 січня 2019 р.

Напомним, адвокаты захваченных украинских моряков, которых удерживают в Российской Федерации, просит передать ходатайство о продлении ареста в военный суд.

Добавим, что Лефортовский суд разделит моряков на несколько групп, чтобы вынести решение о продлении ареста в один день.

РБК-Украина писало, что адвокаты украинских моряков настаивают на открытых судебных заседаниях. Планируется, что на заседании должны присутствовать СМИ, украинский омбудсмен Людмила Денисова и родственники пленных.