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Дипломати з ЄС та США приїхали на суд над українськими моряками

Новини » Політика    15.01.2019 - 11:28
Дипломати з ЄС та США приїхали на суд над українськими моряками
Фото: Едгарс Рінкевичс (flickr.com saeima)

Міжнародні партнери висловлюють солідарність з моряками і вимагають їх негайного звільнення

Дипломати з Латвії, ЄС, США, Великої Британії, інших країн Балтії, Польщі, Чехії, Швеції та Данії приїхали на засіданні суду у Москві щодо українських моряків, захоплених РФ біля Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса.

Зокрема, Рінкевичс написав, що міжнародні партнери висловлюють солідарність з моряками і вимагають їх негайного звільнення.

"Латвійські дипломати і їх колеги з ЄС, США, Великої Британії, Балтії, Польщі, Чехії, Швеції та Данії беруть участь у засіданні московського суду, на якому розглядається справа незаконно захоплених українських моряків", - написав міністр.

Дипломати з ЄС та США приїхали на суд над українськими морякамиНагадаємо, затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді

Раніше повідомлялось, що адвокати захоплених українських моряків, яких утримують в Російській Федерації, просить передати клопотання про продовження арешту до військового суду.

Додамо, що Лефортовський суд розділить моряків на кілька груп, щоб винести рішення про продовження арешту в один день.

РБК-Україна писало, що адвокати українських моряків наполягають на відкритих судових засіданнях. Планується, що на засіданні мають бути присутні ЗМІ, український омбудсмен Людмила Денісова і родичі полонених.

 

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