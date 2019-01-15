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Денисова рассказала, как будут продлевать арест украинским морякам

Новости » Общество    15.01.2019 - 08:20
Денисова рассказала, как будут продлевать арест украинским морякам
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovaombudsman)

Для рассмотрения дела моряков разделили на группы

Судебное заседание по продлению ареста захваченным украинским морякам начнется в 09:30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

В частности, она отметила, что вместе с родственниками моряков уже прибыла на заседание Лефортовского суда.               

"Наших ребят распределили для рассмотрения дела на 6 групп по 4 человека. Первые три группы будут рассматриваться с 9:30. В ожидании. Хотим скорее увидеть наших моряков", - добавила Денисова.

Денисова рассказала, как будут продлевать арест украинским морякам

Напомним, ранее сообщалось, что российское следствие попросило закрыть от СМИ заседание по продлению срока ареста украинским морякам, которые были захвачены в Керченском проливе. Кроме того, обвинение просит не разглашать итоги заседания без согласования со следователем.

"Зачем это делается, если скрывать нечего, не понятно", - прокомментировала новость Денисова.

В то же время адвокаты украинских моряков настаивают на открытых судебных заседаниях. Планируется, что на заседании должны присутствовать СМИ, украинский омбудсмен Людмила Денисова и родственники пленных.

 

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