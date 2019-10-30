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Динамо - Шахтер: где смотреть матч

Новости » Спорт    30.10.2019 - 15:11
Динамо - Шахтер: где смотреть матч
Фото: "Динамо" - "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины-2019 (shakhtar.com)

Где и когда начнется поединок 1/8 финала Кубка Украины

Между принципиальными соперниками - киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" - состоится противостояние в 1/8 финала Кубка Украины. По мнению букмекеров, фаворитом этого матча является действующий обладатель трофея.

30 октября 19:30
Киев, НСК "Олимпийский"

Поединок состоится в среду, 30 октября, на киевском НСК "Олимпийский". Украинское классическое противостояние можно смотреть на телеканале "2+2".

Также игра будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале киевского клуба в YouTube в расширенном формате - с пред- и послематчевых студией.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Студия начнет свою работу в прямом эфире в 19:10.

Главным арбитром этого матча назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого. Лайнсмены - Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Владимир Володин (Херсон), четвертый рефери - Николай Балакин (Киевская область).

В прошлом розыгрыше команды встретились на стадии четвертьфинала. В результате донецкий клуб в серии пенальти выбил "бело-синих" и выиграл четвертый подряд Кубок Украины, разгромив в финале перволиговый "Ингулец" (4:0).

"Шахтер" является рекордсменом по числу побед в турнире - 13 раз. На счету "Динамо" - 11.

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