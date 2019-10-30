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Динамо - Шахтар: де дивитися матч

Новини » Спорт    30.10.2019 - 15:11
Динамо - Шахтар: де дивитися матч
Фото: "Динамо" - "Шахтар" в матчі за Суперкубок України-2019 (shakhtar.com)

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу Кубка України

Між принциповими суперниками - київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" - відбудеться протистояння в 1/8 фіналу Кубка України. На думку букмекерів, фаворитом цього матчу є чинний володар трофею.

30 жовтня 19:30
Київ, НСК "Олімпійський"

Поєдинок відбудеться у середу, 30 жовтня, на київському НСК "Олімпійський". Українське класичне протистояння можна дивитися на телеканалі "2+2".

Також гра транслюватиметься у прямому ефірі на офіційному каналі київського клубу в YouTube у розширеному форматі - з перед- та післяматчевою студією.

Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:30. Студія розпочне свою роботу у прямому ефірі о 19:10.

Головним арбітром цього матчу призначений Віктор Копієвський з Кропивницького. Лайнсмени - Андрій Скрипка (Кропивницький) і Володимир Володін (Херсон), четвертий рефері - Микола Балакін (Київська область).

Минулого розіграшу команди зустрілися на стадії чвертьфіналу. У підсумку донецький клуб у серії пенальті вибив "біло-синіх" і виграв четвертий поспіль Кубок України, розгромивши у фіналі першоліговий "Інгулець" (4:0).

"Шахтар" є рекордсменом за кількістю перемог в турнірі - 13 разів, на рахунку "Динамо" - 11.

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