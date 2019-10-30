Динамо - Шахтар: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу Кубка України
Між принциповими суперниками - київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" - відбудеться протистояння в 1/8 фіналу Кубка України. На думку букмекерів, фаворитом цього матчу є чинний володар трофею.
30 жовтня 19:30
Київ, НСК "Олімпійський"
Поєдинок відбудеться у середу, 30 жовтня, на київському НСК "Олімпійський". Українське класичне протистояння можна дивитися на телеканалі "2+2".
Також гра транслюватиметься у прямому ефірі на офіційному каналі київського клубу в YouTube у розширеному форматі - з перед- та післяматчевою студією.
Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:30. Студія розпочне свою роботу у прямому ефірі о 19:10.
Головним арбітром цього матчу призначений Віктор Копієвський з Кропивницького. Лайнсмени - Андрій Скрипка (Кропивницький) і Володимир Володін (Херсон), четвертий рефері - Микола Балакін (Київська область).
Минулого розіграшу команди зустрілися на стадії чвертьфіналу. У підсумку донецький клуб у серії пенальті вибив "біло-синіх" і виграв четвертий поспіль Кубок України, розгромивши у фіналі першоліговий "Інгулець" (4:0).
"Шахтар" є рекордсменом за кількістю перемог в турнірі - 13 разів, на рахунку "Динамо" - 11.