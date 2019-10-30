Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров

Фото: "Динамо" - "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины-2019 (shakhtar.com)

Специалисты считают фаворитом донецкий клуб

Киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2019/20. Трансляция начнется в 19:30, смотреть игру можно на телеканале "2+2", а также на Youtube-канале "бело-синих".

30 октября 19:30

Киев, НСК "Олимпийский"

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом этого противостояния. На победу донецкого клуба по итогам основного времени матча можно поставить с коэффициентом 1,91, на успех "Динамо" - 3,50. Ничья в этом поединке оценивается в 3,40.

Выход дончан в следующую стадию соревнований оценивается в 1,56, а "бело-синих" - 2,45. Аналитики предрекают, что судьба путевки в 1/4 финала, вполне вероятно, будет решаться в серии пенальти.

Главным арбитром этого матча назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого. Лайнсмены - Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Владимир Володин (Херсон), четвертый рефери - Николай Балакин (Киевская область).

В прошлом розыгрыше команды встретились на стадии четвертьфинала. В результате донецкий клуб в серии пенальти выбил "бело-синих" и выиграл четвертый подряд Кубок Украины, разгромив в финале перволиговый "Ингулец" (4:0). "Шахтер" является рекордсменом по числу побед в турнире - 13 раз. На счету "Динамо" - 11.