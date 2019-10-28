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Назначен главный арбитр матча "Динамо" - "Шахтер" в Кубке Украины

Новости » Спорт    28.10.2019 - 09:26
Назначен главный арбитр матча "Динамо" - "Шахтер" в Кубке Украины
Фото "Динамо" - "Шахтер" (facebook.com/fcdynamoua)

Команды сразятся 30 октября на стадии 1/8 финала

Стали известны главные арбитры матчей стадии 1/8 финала Кубка Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В частности, центральный матч "Динамо" - "Шахтер" рассудит бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским из Кропивницкого.

"Колос" - "Ворскла" - Максим Козыряцкий (Запорожье)
"Минай" - "Львов" - Александр Омельченко (Славянск)
"Николаев" - "Десна" - Александр Шандор (Львов)
"Альянс" - "Горняк-Спорт" - Роман Блавацкий (Львов)
"Ингулец" - "Днепр-1" - Александр Дердо (Черноморск)
"Мариуполь" - "Олимпик" - Юрий Иванов (Донецкая область)
"Александрия" - "Заря" - Игорь Пасхал (Херсон)

Все матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся в среду, 30 октября.

В нынешнем сезоне киевская и донецкая команды встречались уже дважды. В матче за Суперкубок Украины киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1, а в чемпионате с аналогичным результатом сильнее были "горняки".

В прошлом розыгрыше Кубка Украины "Динамо" и "Шахтер" встретились на стадии 1/4 финала. В результате донецкий клуб в серии пенальти выбил "бело-синих" и выиграл четвертый подряд Кубок Украины, разгромив в финале перволиговый "Ингулец" (4:0).

"Динамо" поделило очки с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы "Шахтер" спасся от поражения в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо"
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