Динамо - Шахтер: онлайн трансляция

РБК-Украина проведет трансляцию центрального поединка 3 тура УПЛ

Динамо - Шахтер. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 19:00, а смотреть поединок можно на телеканале 2+2. Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в рамках цетрального поединка третьего тура чемпионата Украины. По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне "горняков".

3 августа 19:00

Киев, НСК Олимпийский

После двух туров команды имеют в активе по шесть очков в турнирной таблице Премьер-лиги. Оба главных претендента на чемпионство с побед стартовали в новом сезоне - киевляне минимально обыграли полтавску "Ворсклу", а "Шахтер" начал защиту титула победой над "Десной" в Чернигове - 2:0. Во следующем туре киевляне , а "горняки"

В текущем сезоне команды уже встречались в поединке за Суперкубок Украины. 21 июля в Одессе "бело-синие" одержали минимальную победу 1:0 и завоевали трофей.

"Динамо" не проигрывает "Шахтеру" в УПЛ уже на протяжении пяти матчей. Так, в минувшем сезоне донецкий клуб стал чемпионом Украины так ни разу и не обыграв киевлян в рамках чемпионата Украины.

В последний раз "горняки" побеждали "Динамо" в апреле 2017 года со счетом 1:0.