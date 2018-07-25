"Динамо" и "Шахтер" с побед стартовали в новом сезоне УПЛ

Этими матчами завершился первый тур чемпионата Украины

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с побед стартовали в чемпионате Украины сезона 2018/19. Об этом сообщается на сайте украинской Премьер-лиги (УПЛ).

"Бело-синие" при пустых трибунах минимально победили полтавскую "Ворсклу" со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 33 минуте забил Артем Беседин.

"Горняки" начали защиту титула выездным матчем против "Десны" в Чернигове (2:0). Дебютный гол за донецкий клуб на 31 минуте матча забил Жуниор Мораес, на 55 минуте отметился Марлос.

Новый сезон, новая форма, все тот же «Шахтер».



С первой победой в сезоне! #ДеснаШахтер



Билеты на следующий матч в Харькове: https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/2HZ9g2nowM — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 25, 2018

Этими двумя матчами с участием грандов украинского футбола завершился первый тур УПЛ, стартовавший в минувшие выходные. Игры были вынесены на среду по причине участия двух команд в Суперкубке Украины.

В других матчах стартового тура УПЛ луганская "Заря" обыграла "Мариуполь" (2:1), львовские "Карпаты" уступили "Александрии" (0:2), "Арсенал-Киев" - "Львову" (0:2), а одесский "Черноморец" оказался сильнее донецкого "Олимпика" (2:1).