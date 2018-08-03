Киевское метро сегодня изменит режим работы в связи с проведением футбола

Изменения связаны с проведением футбольного матча между командами "Динамо" и "Шахтер"

В Киеве 3 августа, в связи с проведением футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" на НСК "Олимпийский", изменится режим работы метрополитена на некоторых станциях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

Так, как сообщают в пресс-службе, 3 августа с 18:00 до 19:00 будет особый режим работы станций.

В частности, м. Олимпийская" в указанное время не будет работать, м. "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а м. "Дворец спорта" - на выход.

Также сообщается, что после 20:00 возможно ограничение входа на указанные станции.

"Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в течение 2-3 августа 2018 года на транспортной развязке возле станции метро "Позняки" будет закрыто движение транспорта.

Перекрытия движения связано с ремонтом дороги рядом со станцией метрополитена. Ремонт будет осуществлять коммунальная корпорация "Киевавтодор".