Динамо - Шахтар: онлайн трансляція

РБК-Україна проведе трансляцію центрального поєдинку 3 туру УПЛ

Динамо - Шахтар. Трансляція матчу почнеться на РБК-Україна о 19:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі 2+2. Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зустрінуться в рамках цетрального поєдинку третього туру чемпіонату України. На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на боці "гірників".

3 серпня 19:00

Київ, НСК Олімпійський

Після двох турів команди мають в активі по шість очок в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Обидва головні претенденти на чемпіонство з перемог стартували у новому сезоні - кияни мінімально обіграли полтавську "Ворсклу", а "Шахтар" розпочав захист титулу перемогою над "Десною" в Чернігові - 2:0. У наступному турі кияни, а "гірники"

У поточному сезоні команди вже зустрічалися в поєдинку за Суперкубок України. 21 липня в Одесі "біло-сині" здобули мінімальну перемогу 1:0 та завоювали трофей.

"Динамо" не програє "Шахтарю" в УПЛ вже протягом п'яти матчів. Так, минулого сезону донецький клуб став чемпіоном України так жодного разу і не обігравши киян в рамках чемпіонату України.

Востаннє "гірники" перемагали "Динамо" в квітні 2017 року з рахунком 1:0.