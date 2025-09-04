ua en ru
"Динамо" резко отреагировало на скандал с Бленуце: заявление клуба и обращение игрока

Четверг 04 сентября 2025 22:23
UA EN RU
"Динамо" резко отреагировало на скандал с Бленуце: заявление клуба и обращение игрока Владислав Бленуце (фото: facebook.com/fcdynamoua )
Автор: Екатерина Урсатий

Киевское "Динамо" обнародовало официальное заявление относительно скандала, возникшего после подписания контракта с румынским форвардом Владиславом Бленуце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Позиция клуба

В обращении, которое распространила пресс-служба действующих чемпионов Украины, отмечается, что "Динамо" жестко придерживается принципов патриотизма и бескомпромиссно относится к позиции своих игроков относительно войны.

"Футбольный клуб "Динамо" вместе с огромной семьей наших болельщиков делает все возможное для приближения нашей победы над агрессором.

Патриотизм, работа на нашу победу и безусловное осуждение действий страны-оккупанта являются определяющими принципами формирования нашей команды. Именно поэтому мы считаем необходимым объяснить ситуацию с подписанием нашего нового румынского легионера.

Первое. Сделка по приобретению Владислава Бленуце состоялась в последние минуты трансферного окна и была связана с переходом Владислава Ваната в "Жирону". В переговорах с игроком не возникало никаких сомнений относительно его позиции - он четко заявил о поддержке Украины и желании выступать за "Динамо".

Второе. Как только стало известно об определенном неприемлемом контенте в соцсетях, связанном с футболистом, клуб провел проверку и новые переговоры с игроком. Он подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки. Владислав теперь не на словах понимает настоящую ситуацию, занимает полностью проукраинскую позицию и гордится возможностью играть в Украине.

Третье. Для "Динамо" (Киев) не существует компромиссов в вопросе отношения наших спортсменов к самым болезненным вопросам жизни современной Украины. Клуб не воспримет никаких отступлений от стопроцентной патриотической позиции и немедленно прекратит сотрудничество с любым из наших игроков.

Четвертое. Владислав Бленуце сам в ближайшее время обратится к украинцам с исчерпывающим разъяснением своей позиции.

Уже завтра на клубном канале "Динамо ТВ" выйдет его первое развернутое интервью, в котором он ответит на все вопросы и поделится собственным видением ситуации.

Слава Украине", - сказано в заявлении.

Заявление футболиста

Отдельно было сообщено, что сам Бленуце в ближайшее время обратится к украинцам с разъяснением своей позиции. Его первое большое интервью выйдет на канале "Динамо ТВ".

Вскоре после официального заявления клуба в соцсетях появилось видео с обращением самого футболиста.

"Дорогие украинцы и украинки! Я горжусь тем, что буду играть в Украине за великий клуб Динамо Украины. Слава героям, слава Украине! Украина победит", - заявил игрок на украинском языке.

Контракт и обстоятельства трансфера

23-летний румынский нападающий подписал контракт с киевским клубом на пять лет - до лета 2030 года. Он перешел из "Крайовы", чтобы заменить в составе Владислава Ваната, который перебрался в испанскую "Жирону".

Ситуация вокруг Бленуце вызвала широкий резонанс среди болельщиков и экспертов, ведь на его страницах в TikTok нашли пророссийский контент. Присоединилась к скандалу и жена футболиста, которая распространяла речи диктатора РФ.

Но, "Динамо" отметило, что вопрос политических и патриотических убеждений футболиста находится под особым вниманием клуба.

Ранее мы сообщали, о новичках и других игроках "Динамо", которые попали в заявку клуба на Лигу конференций 2025/26.

Кроме того, читайте о срочной замене вратаря в сборной Украины перед стартом в отборе к ЧМ-2026.

