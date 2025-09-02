Лунін вибув зі складу збірної України: Ребров терміново викликав заміну
У заявці національної збірної України відбулася вимушена зміна. Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін залишив розташування команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Асоціації футболу.
Бущан замість Луніна
26-річний голкіпер "Реала" отримав травму та не зможе допомогти національній збірній у вересневих матчах відбору до ЧС-2026 – проти Франції та Азербайджану.
У складі збірної його терміново замінив 31-річний Георгій Бущан, який представляє аравійський клуб "Аль-Шабаб".
Таким чином, зараз до найближчих матчів у складі "синьо-жовтих" готуються три голкіпера. Окрім Бущана, це Анатолій Трубін з португальської "Бенфіки" та Дмитро Різник із "Шахтаря".
Георгій Бущан терміново прибув до збірної (фото: УАФ)
Україна в кваліфікації ЧС-2026
Збірна України у вересні стартує у відборі на чемпіонат світу-2026.
5 вересня у польському Вроцлаві команда Сергія Реброва зіграє проти Франції (початок о 21:45 за Києвом).
9 вересня українці зустрінуться з Азербайджаном у Баку (19:00).
Суперником "синьо-жовтих" у групі D також є Ісландія.
