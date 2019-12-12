Динамо - Лугано: анонс матча

Киевское "Динамо" сыграет дома против швейцарского "Лугано" в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры видят "бело-синих" явными фаворитами встречи. Поединок будут обслуживать рефери из Азербайджана.

12 декабря 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

Ситуация в турнирной таблице такова, что "бело-синим" для выхода в плей-офф нужно обыгрывать соперника, да еще и с разницей в два мяча или больше. Победа в один мяч также дает динамовцам неплохие шансы продолжить еврокомпанию, но тогда необходимо следить за параллельным поединком, в котором сойдутся "Копенгаген" и "Мальме".

"Лугано" же не претендует на выход в следующий этап еврокубка и независимо от результата в Киеве, останется на последней позиции в группе. Швейцарцы имеют в активе всего лишь два балла, завоеванные в домашних встречах.

"Динамо" начало групповой турнир с победы над "Мальме" (1:0), а затем были три ничьих - одна из "Лугано" (0:0 в гостях) и две с "Копенгагеном" (1:1 дома, 1:1 в гостях).

"Бело синие" еще в предыдущем пятом туре гарантировать себе выход в следующий этап или, как минимум, увеличить шансы квалифицироваться дальше, но на выезде уступили "Мальме" - 3:4. Таким образом, сегодняшний поединок с "Лугано" имеет для киевлян ключевое значение.