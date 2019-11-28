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"Динамо" уступило "Мальме" в предпоследнем туре Лиги Европы

Новости » Спорт     28.11.2019 - 23:56
"Динамо" уступило "Мальме" в предпоследнем туре Лиги Европы

Киевляне рискуют не выйти в плей-офф

Киевское "Динамо" упустило победу над шведским "Мальме" в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Игра на стадионе "Сведбанк" завершилась со сверхрезультативным счетом 3:4.

Мяч в ворота киевского клуба влетел уже на второй минуте игры - отметился шведский защитник Бенгтссон. Защитник "Динамо" Миколенко сравнял счет на 18 минуте, а через 21 минуту полузащитник "бело-синих" Виктор Цыганков вывел украинскую команду вперед. Этот гол стал дебютным для хавбека в 7 матче нынешнего розыгрыша еврокубков.

В начале второго тайма "Мальме" забил сразу два быстрых гола. На 48 минуте забил нападающий Маркус Розенберг, а на 57 - полузащитник Эрдаль Ракип.

Доигрывали киевляне матч в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Сидорчук. Он пропустит заключительный матч в групповом этапе Лиги Европы против "Лугано".

"Динамо" удалось вновь сравнять счет усилиями вингера Беньямина Вербича. И все же на последней компенсированной минуте "Мальме" вырвало победу.

"Динамо" опустилось на третье место группы, "Мальме" поднялось на вторую позицию в турнирной таблице. Лидирует в группе "Копенгаген".

В последнем туре группового этапа 12 декабря "Динамо" дома примет "Лугано", "Мальме" на выезде сыграет с "Копенгагеном".

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