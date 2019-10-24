ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Динамо" поделило очки с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы

Новости » Спорт    24.10.2019 - 23:58
"Динамо" поделило очки с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы

Лидеры группы не выявили сильнейшего

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1.

Гости открыли счет в начале первого тайма - на второй минуте отличился Пиероса Сотириу. "Динамо" смогла сравнять счет.уже в начале второго тайма На 53 минуте Артем Шабанов головой замкнул подачу Виктора Цыганкова со штрафного. Для центрбека этот гол стал первым в еврокубках.

"Динамо" и "Копенгаген" набрали по пять очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу группы. Однако датчане опережают киевский клуб по дополнительным показателям.

В параллельном матче группы "Мальме" дома добыло первую победу в нынешнем сезоне розыгрыше Лиги Европы, обыграв "Лугано" (2:1). Шведский клуб занимает третью строчку в группе В, швейцарцы замыкает турнирную таблицу с одним очком.

Напомним, киевский клуб в первом туре победил в родных стенах "Мальме" - 1:0, после чего сыграл в гостях по нулям с "Лугано".

"Александрия" удержала ничью с "Сент-Этьеном" в матче Лиги Европы "Шахтер" спасся от поражения в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо"
Новости Украины ДинамоЛига ЕвропыКопенгагенгрупповой раунд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь