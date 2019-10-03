"Динамо" расписало безголевую ничью с "Лугано" в Лиге Европы

Фото: "Лугано" - "Динамо" (twitter.com/dynamokyiv)

Команда Михайличенко не смогла додавить швейцарский клуб

Киевское "Динамо" на выезде не смогло обыграть швейцарский "Лугано" во втором туре группового раунда Лиги Европы. В матче на стадионе "Кибун Парк" в Санкт-Галлен зрители голов так и не увидели - 0:0.

В стартовом составе "бело-синих" в воротах значился Денис Бойко, однако вместо него на поле вышел Георгий Бущан, которому удалось занести в свой актив сухой поединок.

Команды активно начали игру и обменивались опасными моментами. На 53 минуте мог забивать Виктор Цыганков, но мяч все же пролетел выше ворот. Весь второй тайм "Динамо" играло первым номером, однако результатов это не принесло.

В параллельном матче группы B "Мальме" принимал "Копенгаген", команды сыграли в результативную вничью - 1:1.

Напомним, что в первом туре Лиги Европы "Лугано" в гостях минимально уступил в Копенгагене одноименному клубу. А "Динамо" в родных стенах одержало победу над "Мальме" со счетом 1:0.

Киевский клуб имеет в своем активе 4 пункта и занимает вторую строчку турнирной таблицы, в то время как "Лугано" набрал первое очко и делит 3-4 место со шведской командой.