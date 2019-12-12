Динамо - Лугано: анонс матчу

Київське "Динамо" зіграє вдома проти швейцарського "Лугано" в матчі шостого туру групового раунду Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери бачать "біло-синіх" явними фаворитами зустрічі. Поєдинок обслуговуватимуть рефері з Азербайджану.

12 грудня 19:55

Київ, НСК "Олімпійський"

Ситуація в турнірній таблиці така, що "біло-синім" для виходу в плей-офф потрібно обігравати суперника, та ще й з різницею у два м'ячі або більше. Перемога в один м'яч також дає динамівцям непогані шанси продовжити еврокомпанію, але тоді необхідно стежити за паралельним поєдинком, в якому зійдуться "Копенгаген" і "Мальме".

"Лугано" ж не претендує на вихід в наступний етап єврокубка і, незалежно від результату в Києві, залишиться на останній позиції в групі. Швейцарці мають в активі всього лише два бали, здобуті в домашніх зустрічах.

"Динамо" розпочало груповий турнір з перемоги над "Мальме" (1:0), а потім були три нічиїх - одна з "Лугано" (0:0 в гостях) і дві з "Копенгагеном" (1:1 вдома, 1:1 в гостях).

"Біло -сині" ще у попередньому п'ятому турі гарантувати собі вихід в наступний етап або, як мінімум, збільшити шанси кваліфікуватися далі, але на виїзді поступилися "Мальме" - 3:4. Таким чином, сьогоднішній поєдинок з "Лугано" має для киян ключове значення.