Детективів НАБУ не пускають до комітетів ВР: що відомо

Ілюстративне фото: детективів НАБУ не пускають до комітетів ВР (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Співробітники Управління державної охорони (УДО) перешкоджають детективам Національного антикорупційного бюро України під час проведення слідчих дій у комітетах Верховної Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

За наявною інформацією, доступ працівникам НАБУ обмежують з боку Європейської площі в Києві. Детективів не допускають до приміщень, де вони мають здійснювати процесуальні дії в межах кримінального провадження.

Варто зазначити, що перешкоджання законній діяльності правоохоронних органів, зокрема під час проведення слідчих дій, є прямим порушенням чинного законодавства України.

Своєю чергою в УДО заявили, що діяли в межах чинного законодавства та здійснювали заходи безпеки і перевірку осіб та автомобільного транспорту на вʼїздах до урядового кварталу в Києві.

"Сьогодні на одному із таких вʼїздів співробітники УДО України здійснили перевірку осіб, що їх у якості понятих взяли із собою співробітники Національного антикорупційного бюро України. Після перевірки всі особи були допущені на територію урядового кварталу", - кажуть в УДО.

Що передувало

Сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП у ході спецоперації під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

"НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України", - повідомили у прес-службі САП.

За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді.

Гучні викриття НАБУ та САП

Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній галузі. За версією слідства, організатором оборудки був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер президента України Володимира Зеленського.

Ще одним ключовим фігурантом справи слідство називає 61-річного бізнесмена Олександра Цукермана, який встиг залишити Україну. Його вважають співорганізатором схем разом із Міндічем, а також причетним до "бек-офісу" з легалізації коштів.

Раніше РБК-Україна оприлюднило перелік учасників спецоперації "Мідас". Корупційний скандал призвів до кадрових рішень - посад позбулися двоє міністрів, які фігурували на резонансних плівках, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нещодавно Центральне управління НАБУ оголосило Тимура Міндіча та Олександра Цукермана в розшук. Також повідомлялося, що поки невідомо, чи призвели скандальні записи фігурантів справи "Мідас" щодо нібито недоцільності захисту енергетичних об’єктів до реальної бездіяльності - для цього необхідний повний аудит рішень і витрат.

