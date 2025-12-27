Детективів НАБУ не пускають до комітетів ВР: що відомо

За наявною інформацією, доступ працівникам НАБУ обмежують з боку Європейської площі в Києві. Детективів не допускають до приміщень, де вони мають здійснювати процесуальні дії в межах кримінального провадження.

Варто зазначити, що перешкоджання законній діяльності правоохоронних органів, зокрема під час проведення слідчих дій, є прямим порушенням чинного законодавства України.

Своєю чергою в УДО заявили, що діяли в межах чинного законодавства та здійснювали заходи безпеки і перевірку осіб та автомобільного транспорту на вʼїздах до урядового кварталу в Києві.

"Сьогодні на одному із таких вʼїздів співробітники УДО України здійснили перевірку осіб, що їх у якості понятих взяли із собою співробітники Національного антикорупційного бюро України. Після перевірки всі особи були допущені на територію урядового кварталу", - кажуть в УДО.

Що передувало

Сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП у ході спецоперації під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

"НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України", - повідомили у прес-службі САП.

За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді.