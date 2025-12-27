Детективов НАБУ не пускают в комитеты ВР: что известно

Сотрудники Управления государственной охраны (УГО) препятствуют детективам Национального антикоррупционного бюро Украины во время проведения следственных действий в комитетах Верховной Рады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По имеющейся информации, доступ работникам НАБУ ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве. Детективов не допускают в помещения, где они должны осуществлять процессуальные действия в рамках уголовного производства.
Стоит отметить, что препятствование законной деятельности правоохранительных органов, в частности во время проведения следственных действий, является прямым нарушением действующего законодательства Украины.
В свою очередь в УГО заявили, что действовали в рамках действующего законодательства и осуществляли меры безопасности и проверку лиц и автомобильного транспорта на въездах в правительственный квартал в Киеве.
"Сегодня на одном из таких въездов сотрудники УГО Украины осуществили проверку лиц, которых в качестве понятых взяли с собой сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. После проверки все лица были допущены на территорию правительственного квартала", - говорят в УГО.
Сегодня стало известно, что НАБУ и САП в ходе спецоперации под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.
По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде.
Напомним, в ноябре 2025 года НАБУ и САП заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в энергетической отрасли. По версии следствия, организатором сделки был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер президента Украины Владимира Зеленского.
Еще одним ключевым фигурантом дела следствие называет 61-летнего бизнесмена Александра Цукермана, который успел покинуть Украину. Его считают соорганизатором схем вместе с Миндичем, а также причастным к "бэк-офису" по легализации средств.
Ранее РБК-Украина обнародовало перечень участников спецоперации "Мидас". Коррупционный скандал привел к кадровым решениям - должностей лишились двое министров, которые фигурировали на резонансных пленках, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Недавно Центральное управление НАБУ объявило Тимура Миндича и Александра Цукермана в розыск. Также сообщалось, что пока неизвестно, привели ли скандальные записи фигурантов дела "Мидас" относительно якобы нецелесообразности защиты энергетических объектов к реальной бездеятельности - для этого необходим полный аудит решений и расходов.