Детективов НАБУ не пускают в комитеты ВР: что известно

По имеющейся информации, доступ работникам НАБУ ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве. Детективов не допускают в помещения, где они должны осуществлять процессуальные действия в рамках уголовного производства.

Стоит отметить, что препятствование законной деятельности правоохранительных органов, в частности во время проведения следственных действий, является прямым нарушением действующего законодательства Украины.

В свою очередь в УГО заявили, что действовали в рамках действующего законодательства и осуществляли меры безопасности и проверку лиц и автомобильного транспорта на въездах в правительственный квартал в Киеве.

"Сегодня на одном из таких въездов сотрудники УГО Украины осуществили проверку лиц, которых в качестве понятых взяли с собой сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. После проверки все лица были допущены на территорию правительственного квартала", - говорят в УГО.

Что предшествовало

Сегодня стало известно, что НАБУ и САП в ходе спецоперации под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде.