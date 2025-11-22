Міндіча та Цукермана оголосили у розшук
Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС України.
Зазначається, що обидва фігуранта операції "Мідас" від НАБУ та САП знаходяться у категорії осіб, що переховуються від органів досудового розслідування.
Також відомо, що згідно з базою даних МВС Міндіч та Цукерман зникли 20 листопада цього року.
Яка була роль Міндіча та Цукермана у корупційних схемах
Тимур Міндіч на опублікованих раніше аудіозаписах керує фінансовими операціями, обговорює оформлення довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо заходів безпеки і демонструє обізнаність про увагу НАБУ.
Олександр Цукерман – 61-річний бізнесмен. Виїхав з України кілька тижнів тому. Слідство називає його співорганізатором схем у сфері енергетики разом із Міндічем та співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів.
Його кодове ім’я "Шугармен". На записах лютого 2025 року він обговорює передачу грошей віце-прем’єру (на той момент Олексію Чернишову).
Скандал в "Енергоатомі"
Як відомо, бізнесмен Тімур Міндіч є одним із фігурантів гучного корупційного скандалу в "Енергоатомі". НАБУ та САП 10 листопада опублікували так звані "плівки Міндіча", які свідчать про те, що в "Енергоатомі" працювала схема відкатів - від фірм-підрядників вимагали 10-15% від суми угоди.
До скандалу також виявились причетними вже екс-міністр юстиції Герман Галущенко та екс-міністр енергетики Світлана Гринчук, які подали у відставку. Також Мнідіча підозрюють у тиску на нинішнього секретаря РНБО Рустема Умерова, який займав раніше пост міністра оборони.
РБК-Україна писало, що СБУ запросило у НАБУ матеріали з ознаками держзради у справі "плівок Міндіча".