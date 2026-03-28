Десантний корабель і тисячі морпіхів США прибули на Близький Схід

Війна на Близькому Сході

Нагадаємо, вчора держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, незважаючи на надію на швидку розв'язку, бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном затягнутися ще мінімум на 2-4 тижні.

До слова, днями The Wall Street Journal повідомило, що Пентагон розглядає можливість відправки ще 10 000 тисяч солдатів на Близький Схід, щоб розширити військові можливості президента США Дональда Трампа.

При цьому за даними Bloomberg, адміністрація Трампа поки що не має планів наземного вторгнення в Іран. Незважаючи на перекидання військ, США роблять ставку на стратегічний тиск без залучення піхоти.