Десантный корабль и тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток

Война на Ближнем Востоке

Напомним, вчера госсекретарь США Марко Рубио заявил, что несмотря на надежду на скорую развязку, боевые действия между Соединенными Штатами и Ираном затянуться еще минимум на 2-4 недели.

К слову, на днях The Wall Street Journal сообщило, что Пентагон рассматривает возможность отправки еще 10 000 тысяч солдат на Ближний Восток, чтобы расширить военные возможности президента США Дональда Трампа.

При этом по данным Bloomberg, администрация Трампа пока не имеет планов наземного вторжения в Иран. Несмотря на переброску войск, США делают ставку на стратегическое давление без привлечения пехоты.