Понад 300 американських військових отримали поранення в Ірані
Щонайменше 303 американські військовослужбовці отримали поранення під час війни з Іраном, яка триває майже місяць. Більшість травм - черепно-мозкові, спричинені вибухами іранських безпілотників та інших боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Кількість поранених та їхній стан
За даними американського чиновника, з 303 постраждалих:
- 273 військових повернулися до виконання обов’язків;
- 10 дістали тяжкі поранення.
Крім поранених, втрати США становлять 13 загиблих військовослужбовців.
Основна причина: черепно-мозкові травми
Переважна більшість поранень - це черепно-мозкові травми (ЧМТ), які виникають через ударну хвилю від вибухів. Такі ушкодження можуть спричиняти:
- проблеми з пам’яттю;
- мігрені;
- хронічну втому;
- когнітивні порушення.
Як зазначають військові чиновники, основну загрозу становлять іранські дрони-камікадзе та інші вибухові боєприпаси, які завдають ударів по позиціях американських сил.
Ситуація на фронті
Війна між США та Іраном розпочалася наприкінці лютого після серії ударів по американських базах у регіоні. Попри заяви президента Дональда Трампа про те, що США "вже виграли війну", бойові дії тривають. Іран продовжує атакувати позиції коаліції за допомогою дронів та ракет, а Вашингтон відповідає ударами по іранських об’єктах, зокрема на острові Харг.
Нагадаємо, за даними Reuters, з початку операції США знищили лише третину ракетного запасу Ірану.
Також з’явилася інформація, що китайські судна раптово не пустили через Ормузьку протоку, що може свідчити про поглиблення регіональної кризи та можливі розбіжності між Тегераном і Пекіном.