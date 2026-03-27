Понад 300 американських військових отримали поранення в Ірані

Щонайменше 303 американські військовослужбовці отримали поранення під час війни з Іраном, яка триває майже місяць. Більшість травм - черепно-мозкові, спричинені вибухами іранських безпілотників та інших боєприпасів.

Читайте також : Іранські хакери зламали пошту директора ФБР і "злили" особисті дані за 10 років

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Кількість поранених та їхній стан

За даними американського чиновника, з 303 постраждалих:

273 військових повернулися до виконання обов’язків;

10 дістали тяжкі поранення.

Крім поранених, втрати США становлять 13 загиблих військовослужбовців.

Основна причина: черепно-мозкові травми

Переважна більшість поранень - це черепно-мозкові травми (ЧМТ), які виникають через ударну хвилю від вибухів. Такі ушкодження можуть спричиняти:

проблеми з пам’яттю;

мігрені;

хронічну втому;

когнітивні порушення.

Як зазначають військові чиновники, основну загрозу становлять іранські дрони-камікадзе та інші вибухові боєприпаси, які завдають ударів по позиціях американських сил.

Ситуація на фронті

Війна між США та Іраном розпочалася наприкінці лютого після серії ударів по американських базах у регіоні. Попри заяви президента Дональда Трампа про те, що США "вже виграли війну", бойові дії тривають. Іран продовжує атакувати позиції коаліції за допомогою дронів та ракет, а Вашингтон відповідає ударами по іранських об’єктах, зокрема на острові Харг.