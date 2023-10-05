Десант українських розвідників у Криму та арешт мера Сум: новини за 4 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

Спецназівці ГУР десантувалися у Криму та вдарили по росіянах

Спецназівці Головного управління розвідки десантувалися в Криму і вдарили по російських окупантах.

В рамках висадки сталася жорстока битва. Росіяни зазнали значних втрат, а наші групи вже повернулися зі спецоперації.

Суд заарештував мера Сум із можливістю застави

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Сум Олександру Лисенку у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у корупції.

Також для підозрюваного передбачили можливість внесення застави у розмірі 3 млн гривень.

СБУ вразила ППО "Тріумф" біля Білгорода вартістю 1,2 млрд доларів, - джерело

Дрони Служби безпеки України вночі вразили російський "Тріумф" поблизу Бєлгорода, повідомили джерела в СБУ.

Вартість такого комплексу ППО становить 1,2 млрд доларів.

Зеленський провів тривалу нараду з Буданова: Є про що розповісти, але пізніше

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду.

"Окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розповісти, але пізніше", - розповів Зеленський.

Українські військові просунулися біля Роботино: у ЗСУ розкрили деталі

Українські захисники продовжують свій наступ біля села Роботине Запорізької області. Там вони просунулися на відстань до 600 метрів, заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ми мали частковий успіх на захід від Роботиного. Там наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі та техніці. Продовжують закріплюватися на займаних рубежах. На певних напрямках ми просунулися від 100 до 600 метрів", - зазначив Штупун.

Байден про постачання ATACMS Україні: ми виконали все, що просив Зеленський

У президента США Джо Байдена запитали, чи обіцяв він президенту Володимиру Зеленському передати ракети ATACMS для України.

"Я розмовляв із Зеленським, і все, що він просив, ми виконали", - відповів глава американської держави.