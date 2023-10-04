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У розвідці Британії підтверджують, що росіяни могли збити свій Су-35 під Токмаком

Токмак, Середа 04 жовтня 2023 09:10
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У розвідці Британії підтверджують, що росіяни могли збити свій Су-35 під Токмаком Фото: У Британії підтверджують, що росіяни могли збити свій Су-35 під Токмаком (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російська ППО збила власний винищувач Су-35 у районі окупованого Токмака Запорізької області. Це один з найсучасніших літаків Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"28 вересня 2023 року російські сили протиповітряної оборони, ймовірно, збили один із власних багатоцільових бойових літаків Су-35С FLANKER M над Токмаком, приблизно за 20 км позаду поточної лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає розвідка, Росія втратила близько 90 літаків з нерухомим крилом з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Інцидент під Токмаком був п'ятою втратою Су-35, який вважається найсучаснішим російським винищувачем.

У розвідці додали, що Токмак добре укріплений окупантами, там розміщується російський штаб.

"Ці штаби, як правило, захищаються спеціальними системами ППО малої та середньої дальності. Майже напевно вони знаходяться в дуже високому стані готовності, оскільки Україна продовжує завдати ефективні глибокі удари по таких місцях", - підкреслили розвідники.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 28 вересня у мережі з'явилася інформація, що російські окупанти збили власний винищувач Су-35 у районі окупованого Токмака.

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив цю інформацію, уточнивши, що інцидент стався вночі.

Пізніше у мережі опублікували фото, зроблене з безпілотника, на якому помітно знищений Су-35 поблизу Токмака.

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