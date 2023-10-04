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Ще 450 окупантів і понад 40 дронів: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Середа 04 жовтня 2023 08:14
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Ще 450 окупантів і понад 40 дронів: Генштаб оновив втрати Росії в Україні Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати російських загарбників за добу (facebook.com/easternforce)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. Так, бійці ЗСУ ліквідували за добу ще 450 загарбників, знищили 13 танків, 47 артсистем та 41 БПЛА противника.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 279890 (+450) осіб ліквідовано;
  • танків - 4745 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 9026 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 6612 (+47) од.;
  • РСЗВ - 802 (+1) од.;
  • засоби ППО - 540 од.;
  • літаків - 315 од.;
  • вертольотів - 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5121 (+41) од.;
  • крилаті ракети - 1530 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 20 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8962 (+30) од.;
  • спеціальна техніка - 946 (+3) од.

Ситуація на фронті 4 жовтня

За даними ранкового зведення Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на фронтах сталося 43 бойові зіткнення. Українські військові під час наступальних операцій мають успіхи в районі Роботине на Мелітопольському напрямку та в районах Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку.

Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано поразки по 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 21 артилерійському засобу окупантів.

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