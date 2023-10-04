Жорстокий бій з великими втратами у росіян. ГУР розкрило деталі висадки в Криму

В рамках висадки в бійців ГУР в окупованому Криму цієї ночі стався жорстокий бій. Росіяни зазнали значних втрат, а наші групи вже повернулися зі спецоперації.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов.

"Продовжуються заходи з деокупації Криму. Це була операція диверсійно-розвідувального характеру. Вона передбачає певні заходи на території й повернення групи назад. Наші групи вже повернулися", - розповів Юсов.

За його словами, в рамках цієї операції був жорстокий бій. Є багато втрат серед російських окупантів.

"На жаль, є втрати і серед наших спецпризначенців, але вони не співмірні з російськими", - зазначив Юсов.

Також він додав, що деокупація півострова продовжується,

"На жаль, вона не можлива без втрат. Це, зокрема, ціна за те, що, фактично, без бою здали український Крим у 2014 році. Україна обов'язково поверне Крим і всі окуповані території", - підсумував представник ГУР.

Що цьому передувало

Нагадаємо, сьогодні в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що українські спецпризначенці висадилися в окупованому Криму.

Так, спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території півострова та нанесли вогневе ураження по російських окупантах.

Також ГУРівці оприлюднили відео спецоперації у мережі.

Не перша висадка ГУР в Криму

Додамо, що це вже не перша висадка українських бійців на території окупованого Криму. Зокрема, 24 серпня розвідникам вдалося здійснити вилазку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут.

Тоді відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Своєю чергою російські джерела почали вигадувати свою версію про так звану "українську ДРГ", яка нібито була "знищена". Насправді в рамках спецоперації було знищено щонайменше 30 окупантів та пошкоджено чотири швидкохідні катери.

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