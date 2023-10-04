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РФ може готувати новий наступ на Лиман і Куп'янськ: експерти назвали терміни

Куп'янськ, Середа 04 жовтня 2023 09:55
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РФ може готувати новий наступ на Лиман і Куп'янськ: експерти назвали терміни Фото: РФ може готувати новий наступ на Лиман і Куп'янськ (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Юрченко
Експерт: Владислав Селезньов, Олександр Мусієнко

Російська армія, ймовірно, може готувати новий наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. Він може початися пізніше восени або взимку.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "З чим ЗСУ заходять у п'ятий місяць наступу та чи є загрози від "Вагнера 2.0": огляд фронту".

На всій Лимано-Куп'янській осі немає жодної спокійної ділянки. Також, як зазначає військовий експерт Владислав Селезньов, нещодавно росіяни перекинули на схід 25 армію. Вона укомплектована особовим складом приблизно на 80%, технікою та озброєнням - наполовину.

"З іншого боку, 25-та армія буде наступати. Українська розвідка повідомляє: ворог робить проходи у своїх мінних полях і підтягує бронетехніку до лінії зіткнення. Зазвичай таке роблять перед атаками чи контратаками, тому ворог напоготові", - сказав він.

На думку Селезньова, окупанти спробують вийти до річки Оскіл та повернути під свій контроль східну частину Куп'янська. Він наголосив, що ефективна оборона наших військових залежить від ресурсів.

При цьому керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко звертає увагу на те, що окупанти б'ють по мостах та транспортній інфраструктурі. Він також вважає, що загарбники можуть незабаром піти в наступ.

"Ворог демонструє намір перейти до якихось наступальних дій на сході. Розрахунок на кінець осені - початок зими або, можливо, раніше. Тому нам теж доведеться приймати рішення про перехід в активну оборону", - підкреслив Мусієнко.

Що цьому передувало

Варо зазначити, що влітку ситуація на напрямку Лиман-Куп'янськ загострилася. Росіяни посилили атаки, намагаючись прорватися до річки Оскіл. Проте минулого тижня аналітики ISW повідомляли про сповільнення наступу окупантів на лінії Куп'янськ-Кремінна.

За словами речника Східного угруповування військ Євлаша, на вказаному напрямі фронту окупанти розгортають 25-у російську армію.

Він також повідомив, що вони відновили штурми на лінії Лиман-Куп'янськ. Як розповів Євлаш, окупанти почали активніше використовувати авіацію.

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