ua en ru
Ср, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ вразила ППО "Тріумф" біля Бєлгорода вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела

Бєлгородська область, Середа 04 жовтня 2023 12:41
UA EN RU
СБУ вразила ППО "Тріумф" біля Бєлгорода вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела Фото: СБУ вразила ППО "Тріумф" біля Бєлгорода вартістю 1,2 млрд доларів (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Дрони Служби безпеки України цієї ночі вразили російський "Тріумф" поблизу Бєлгорода. Вартість такого комплексу ППО становить 1,2 млрд доларів.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

За даними наших джерел, цієї ночі дрони СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Білгорода. Ціна такого комплексу - 1,2 млрд доларів.

Також на оприлюднених росіянами в мережі відео можна почути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС.

Джерела повідомили, що в цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.

Таким чином, це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ вразила за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня.

"Після таких "тріумфальних бавовн" в СБУ радять росіянам подумати над новою назвою для цього комплексу", - додало джерело.

Знищення "Тріумфу" в окупованій Євпаторії

Нагадаємо, що в ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели унікальну спецоперацію біля окупованої Євпаторії.

Тоді було знищено дороговартісний російський комплекс ППО "Тріумф". Як розповіли РБК-Україна джерела, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України атака дронів Бєлгородська область ПВО
NEWS
Зеленський провів у Харківській області важливі наради, заслухав Сирського
Зеленський провів у Харківській області важливі наради, заслухав Сирського
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського