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Українські військові просунулися біля Роботиного: у ЗСУ розкрили деталі

Середа 04 жовтня 2023 15:42
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Українські військові просунулися біля Роботиного: у ЗСУ розкрили деталі Ілюстративне фото: українські військові просунулися біля Роботиного (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують свій наступ біля села Роботине Запорізької області. Там вони просунулися на відстань до 600 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Ми мали частковий успіх на захід від Роботиного. Там наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі і техніці. Продовжують закріплюватися на займаних рубежах. На визначених напрямках ми просунулися від 100 до 600 метрів", - заявив Штупун.

Українські військові просунулися біля Роботиного: у ЗСУ розкрили деталі Фото: Роботине на карті (натисніть, щоб збільшити)

Він також розповів, що бійці ЗСУ продовжують тиск і на Мелітопольському напрямку. За останні три дні нашим захисникам удалося взяти в полон 25 окупантів.

"Але ворог не здається і намагається відновити втрачене положення. Зокрема, на захід від Вербового і на південний схід від Малої Токмачки. На штурм ворог кидає вже і еліту - десантні війська. Але зазнає втрат", - додав спікер.

Українські військові просунулися біля Роботиного: у ЗСУ розкрили деталі Фото: Вербове та Мала Токмачка на карті (натисніть, щоб збільшити)

Деокупація Роботиного

Нагадаємо, 28 серпня українським військовим вдалося звільнити Роботине від російських окупантів. Це був один з ключових укріпрайонів ворога у Запорізькій області.

Подальшою метою українських військових може стати Токмак, що за 30 кілометрів від Роботиного.

Більш детально про звільнення населеного пункту можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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