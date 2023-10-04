Зеленський провів тривалу нараду з Будановим: Є про що розказати, але згодом

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду, на якій мав тривалу бесіду з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського .

"Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується", - написав він.

Президент також заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності нашої контррозвідки - СБУ. Також на нараді пролунали звіт міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка зокрема щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів.

"Окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розказати, але згодом", - додав Зеленський.

Поїздка Зеленського на фронт

Нагадаємо, вчора Зеленський відвідав Купʼянський та Лиманський напрямки. Він зустрівся з військовими, які тримають оборону на вказаних напрямках.

Глава держави обговорив з воїнами потреби армії та ситуацію на полі бою.

Президент також провів наради з військовими та місцевою владою. Зокрема, він заслухав доповідь генерала Олександра Сирського, який відповідає за Лимано-Куп'янський та Бахмутський напрямки.

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