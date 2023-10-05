Десант українських розвідників у Криму та арешт мера Сум: новини за 4 жовтня
Спецпризнаценці Головного управління розвідки висадилися у Криму та розпочали бій з росіянами. Тим часом суд заарештував мера Сум Олександра Лисенка з можливістю внесення застави.
Більш детально про те, що сталося у середу, 4 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Бійці ЗСУ ліквідували за добу ще 450 загарбників, знищили 13 танків, 47 артсистем та 41 БПЛА противника.
- Російська ППО збила власний винищувач Су-35 у районі окупованого Токмака Запорізької області, підтверджує британська розвідка.
- Російська армія, ймовірно, може готувати новий наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. Він може розпочатися пізніше восени чи взимку, розповіли у коментарі РБК-Україна військові експерти.
- Російське командування використовує тактику "еластичної оборони" у війні проти України, спочатку поступаючись позиціями, а потім завдаючи ударів у відповідь, повідомляє The New York Times.
- Українські військові знищили три човни з диверсійно-розвідувальними групами окупантів, розповіла речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
- Українські війська в ході наступальних операцій мають успіхи в районі Роботиного на Мелітопольському напрямку та в районах Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку.
Спецназівці ГУР десантувалися у Криму та вдарили по росіянах
Спецназівці Головного управління розвідки десантувалися в Криму і вдарили по російських окупантах.
В рамках висадки сталася жорстока битва. Росіяни зазнали значних втрат, а наші групи вже повернулися зі спецоперації.
Суд заарештував мера Сум із можливістю застави
Антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Сум Олександру Лисенку у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у корупції.
Також для підозрюваного передбачили можливість внесення застави у розмірі 3 млн гривень.
СБУ вразила ППО "Тріумф" біля Білгорода вартістю 1,2 млрд доларів, - джерело
Дрони Служби безпеки України вночі вразили російський "Тріумф" поблизу Бєлгорода, повідомили джерела в СБУ.
Вартість такого комплексу ППО становить 1,2 млрд доларів.
Зеленський провів тривалу нараду з Буданова: Є про що розповісти, але пізніше
Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду.
"Окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розповісти, але пізніше", - розповів Зеленський.
Українські військові просунулися біля Роботино: у ЗСУ розкрили деталі
Українські захисники продовжують свій наступ біля села Роботине Запорізької області. Там вони просунулися на відстань до 600 метрів, заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
"Ми мали частковий успіх на захід від Роботиного. Там наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі та техніці. Продовжують закріплюватися на займаних рубежах. На певних напрямках ми просунулися від 100 до 600 метрів", - зазначив Штупун.
Байден про постачання ATACMS Україні: ми виконали все, що просив Зеленський
У президента США Джо Байдена запитали, чи обіцяв він президенту Володимиру Зеленському передати ракети ATACMS для України.
"Я розмовляв із Зеленським, і все, що він просив, ми виконали", - відповів глава американської держави.
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