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Десант украинских разведчиков в Крыму и арест мэра Сум: новости за 4 октября

Украина, Четверг 05 октября 2023 08:15
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Десант украинских разведчиков в Крыму и арест мэра Сум: новости за 4 октября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Спецназовцы Главного управления разведки высадились в Крыму и вступили в бой с россиянами. Тем временем суд арестовал мэра Сум Александра Лысенко с возможностью внесения залога.

Более детально о том, что произошло в среду, 4 октября, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Спецназовцы ГУР десантировались в Крыму и ударили по россиянам

Спецназовцы Главного управления разведки десантировались в Крыму и ударили по российским оккупантам.

В рамках высадки произошло жестокое сражение. Россияне понесли значительные потери, а наши группы уже вернулись со спецоперации.

Суд арестовал мэра Сум с возможностью залога

Антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Сум Александру Лысенко в виде содержания под стражей. Его подозревают в коррупции.

Также для подозреваемого предусмотрели возможность внесения залога в размере 3 млн гривен.

СБУ поразила ПВО "Триумф" возле Белгорода стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники

Дроны Службы безопасности Украины ночью поразили российский "Триумф" вблизи Белгорода, сообщили источники РБК-Украина в СБУ.

Стоимость такого комплекса ПВО составляет 1,2 млрд долларов.

Зеленский провел длительное совещание с Будановым: Есть о чем рассказать, но позже

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание.

"Отдельно провел длительное совещание с Кириллом Будановым. Есть о чем рассказать, но позже", - рассказал Зеленский.

Украинские военные продвинулись возле Работино: в ВСУ раскрыли детали

Украинские защитники продолжают свое наступление возле села Работино Запорожской области. Там они продвинулись на расстояние до 600 метров, заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Мы имели частичный успех западнее Работино. Там наши воины наносят оккупантам урон в живой силе и технике. Продолжают закрепляться на занимаемых рубежах. На определенных направлениях мы продвинулись от 100 до 600 метров", - отметил Штупун.

Байден о поставках ATACMS Украине: мы выполнили все, что просил Зеленский

У президента США Джо Байдена спросили, обещал ли он президенту Владимиру Зеленскому передать ракеты ATACMS для Украины.

"Я разговаривал с Зеленским, и все, что он просил, мы выполнили", - ответил глава американского государства.

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