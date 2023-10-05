Десант украинских разведчиков в Крыму и арест мэра Сум: новости за 4 октября
Спецназовцы Главного управления разведки высадились в Крыму и вступили в бой с россиянами. Тем временем суд арестовал мэра Сум Александра Лысенко с возможностью внесения залога.
Более детально о том, что произошло в среду, 4 октября, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Бойцы ВСУ ликвидировали за сутки еще 450 захватчиков, уничтожили 13 танков, 47 артсистем и 41 БПЛА противника.
- Российская ПВО сбила собственный истребитель Су-35 в районе оккупированного Токмака Запорожской области, подтверждает британская разведка.
- Российская армия, вероятно, может готовить новое наступление на Лимано-Купянском направлении. Оно может начаться позже осенью или зимой, рассказали в комментарии РБК-Украина военные эксперты.
- Российское командование использует тактику "эластической обороны" в войне против Украины, сначала уступая позиции, а затем нанося ответные удары, сообщает The New York Times.
- Украинские военные уничтожили три лодки с диверсионно-разведывательными группами оккупантов, рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.
- Украинские войска в ходе наступательных операций имеют успехи в районе Работино на Мелитопольском направлении и в районах Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.
Спецназовцы ГУР десантировались в Крыму и ударили по россиянам
Спецназовцы Главного управления разведки десантировались в Крыму и ударили по российским оккупантам.
В рамках высадки произошло жестокое сражение. Россияне понесли значительные потери, а наши группы уже вернулись со спецоперации.
Суд арестовал мэра Сум с возможностью залога
Антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Сум Александру Лысенко в виде содержания под стражей. Его подозревают в коррупции.
Также для подозреваемого предусмотрели возможность внесения залога в размере 3 млн гривен.
СБУ поразила ПВО "Триумф" возле Белгорода стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
Дроны Службы безопасности Украины ночью поразили российский "Триумф" вблизи Белгорода, сообщили источники РБК-Украина в СБУ.
Стоимость такого комплекса ПВО составляет 1,2 млрд долларов.
Зеленский провел длительное совещание с Будановым: Есть о чем рассказать, но позже
Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание.
"Отдельно провел длительное совещание с Кириллом Будановым. Есть о чем рассказать, но позже", - рассказал Зеленский.
Украинские военные продвинулись возле Работино: в ВСУ раскрыли детали
Украинские защитники продолжают свое наступление возле села Работино Запорожской области. Там они продвинулись на расстояние до 600 метров, заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
"Мы имели частичный успех западнее Работино. Там наши воины наносят оккупантам урон в живой силе и технике. Продолжают закрепляться на занимаемых рубежах. На определенных направлениях мы продвинулись от 100 до 600 метров", - отметил Штупун.
Байден о поставках ATACMS Украине: мы выполнили все, что просил Зеленский
У президента США Джо Байдена спросили, обещал ли он президенту Владимиру Зеленскому передать ракеты ATACMS для Украины.
"Я разговаривал с Зеленским, и все, что он просил, мы выполнили", - ответил глава американского государства.
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