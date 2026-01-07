UA

Держсекретар США відповів, чи загрожує Гренландії "венесуельський сценарій"

Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Державний секретар США Марко Рубіо виключив можливість військового вторгнення Сполучених Штатів до Гренландії за сценарієм Венесуели.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За словами Барро, відповідні запевнення він отримав під час телефонної розмови з главою американської дипломатії.

"Я вчора говорив телефоном з державним секретарем Марко Рубіо. Він підтвердив, що це не той підхід, який підтримують Сполучені Штати", - зазначив глава МЗС Франції.

Барро додав, що Рубіо прямо виключив повторення у Гренландії сценарію, який США реалізували у Венесуелі.

Глава МЗС Франції висловив думку, що "напад однієї країни НАТО на іншу не мав би сенсу" і "суперечив би інтересам США".

Барро також заявив, що "Гренландія - це європейська територія, яка такою і залишиться".

Нагадаємо, перед тим Барро заявив, що Франція працює з союзниками над планом дій на випадок, якщо Сполучені Штати Америки зроблять кроки захопити Гренландію.

Що передувало

Тема Гренландії знову опинилася в центрі уваги у суботу після того, як Кеті Міллер, дружина заступника голови адміністрації президента США Дональда Трампа Стівена Міллера, опублікувала зображення карти острова, зафарбованої в кольори прапора США.

Вже в неділю Дональд Трамп заявив журналістам, що має намір "поговорити про Гренландію за 20 днів" і знову наголосив, що США "абсолютно" потрібна ця данська територія, а острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю.

Ці слова пролунали менш ніж за добу після спецоперації США у Венесуелі, під час якої було затримано диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину.

Події викликали занепокоєння в Данії та самій Гренландії, яка є напівавтономною територією Данського королівства і входить до складу НАТО.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен застерегла, якщо США нападуть на Гренландію, це означатиме кінець НАТО.

