Держсекретар США відповів, чи загрожує Гренландії "венесуельський сценарій"

За словами Барро, відповідні запевнення він отримав під час телефонної розмови з главою американської дипломатії.

"Я вчора говорив телефоном з державним секретарем Марко Рубіо. Він підтвердив, що це не той підхід, який підтримують Сполучені Штати", - зазначив глава МЗС Франції.

Барро додав, що Рубіо прямо виключив повторення у Гренландії сценарію, який США реалізували у Венесуелі.

Глава МЗС Франції висловив думку, що "напад однієї країни НАТО на іншу не мав би сенсу" і "суперечив би інтересам США".

Барро також заявив, що "Гренландія - це європейська територія, яка такою і залишиться".