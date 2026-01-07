Госсекретарь США ответил, грозит ли Гренландии "венесуэльский сценарий"

По словам Барро, соответствующие заверения он получил во время телефонного разговора с главой американской дипломатии.

"Я вчера говорил по телефону с государственным секретарем Марко Рубио. Он подтвердил, что это не тот подход, который поддерживают Соединенные Штаты", - отметил глава МИД Франции.

Барро добавил, что Рубио прямо исключил повторение в Гренландии сценария, который США реализовали в Венесуэле.

Глава МИД Франции выразил мнение, что "нападение одной страны НАТО на другую не имело бы смысла" и "противоречило бы интересам США".

Барро также заявил, что "Гренландия - это европейская территория, которая таковой и останется".