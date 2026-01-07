RU

Госсекретарь США ответил, грозит ли Гренландии "венесуэльский сценарий"

Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Государственный секретарь США Марко Рубио исключил возможность военного вторжения Соединенных Штатов в Гренландию по сценарию Венесуэлы.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По словам Барро, соответствующие заверения он получил во время телефонного разговора с главой американской дипломатии.

"Я вчера говорил по телефону с государственным секретарем Марко Рубио. Он подтвердил, что это не тот подход, который поддерживают Соединенные Штаты", - отметил глава МИД Франции.

Барро добавил, что Рубио прямо исключил повторение в Гренландии сценария, который США реализовали в Венесуэле.

Глава МИД Франции выразил мнение, что "нападение одной страны НАТО на другую не имело бы смысла" и "противоречило бы интересам США".

Барро также заявил, что "Гренландия - это европейская территория, которая таковой и останется".

 

Напомним, перед тем Барро заявил, что Франция работает с союзниками над планом действий на случай, если Соединенные Штаты Америки предпримут шаги захватить Гренландию.

Что предшествовало

Тема Гренландии вновь оказалась в центре внимания в субботу после того, как Кэти Миллер, жена заместителя главы администрации президента США Дональда Трампа Стивена Миллера, опубликовала изображение карты острова, закрашенной в цвета флага США.

Уже в воскресенье Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен "поговорить о Гренландии за 20 дней" и вновь подчеркнул, что США "абсолютно" нужна эта датская территория, а остров якобы "окружен" флотами России и Китая.

Эти слова прозвучали менее чем через сутки после спецоперации США в Венесуэле, во время которой были задержаны диктатор Николас Мадуро и его жена.

События вызвали беспокойство в Дании и самой Гренландии, которая является полуавтономной территорией Датского королевства и входит в состав НАТО.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предостерегла, если США нападут на Гренландию, это будет означать конец НАТО.

