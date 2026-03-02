Ядерний альянс Франції та Німеччини: Мерц повідомив про "конкретні кроки"

Франція та Німеччина домовилися разом працювати над питанням ядерного стримування та створили для цього спеціальну групу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.
За словами Мерца, ініціатива належить йому та французькому президенту Еммануелю Макрону. Канцлер Німеччини додав, що обидві країни планують "конкретні кроки".
"Еммануель Макрон і я заснували координаційну групу з ядерних питань, у якій ми будемо координуватися з питань стримування. Ми плануємо конкретні кроки до кінця поточного року, у тому числі конвенційну участь Німеччини у ядерних навчаннях Франції", - зазначив він.
Нагадаємо, Bloomberg повідомило, що Макрон наказав збільшити кількість ядерних боєголовок в арсеналі Франції - країна більше не буде розкривати дані про кількість ядерного арсеналу.
Крім того, він розповів, що Франція зміцнює ядерне співробітництво з європейськими країнами, зокрема, Німеччиною, Польщею, Нідерландами, Бельгією, Грецією, Швецією і Данією.
Агентство також написало, що уряди країн ЄС стикаються з найскладнішою ситуацією в галузі безпеки з часів холодної війни. Повномасштабне вторгнення в Україну зруйнувало уявлення про стабільність на континенті, а президент США Дональд Трамп поставив під сумнів зобов'язання перед НАТО та ЄС.
Нагадаємо, Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити "ядерку" США у Європі. Макрон заявив, що почав стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою французької ядерної зброї.
Нещодавно німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та Франція ведуть переговори щодо європейського ядерного стримування.
Тим часом польський президент Кароль Навроцький заявив, що Польща повинна створити власну ядерну зброю, адже знаходиться "на межі збройного конфлікту".