Главная » Новости » В мире

Ядерный ответ Трампу: Макрон увеличивает арсенал Франции для защиты Европы

Франция, Понедельник 02 марта 2026 17:22
Ядерный ответ Трампу: Макрон увеличивает арсенал Франции для защиты Европы Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Франция усилит свой ядерный арсенал, поскольку обязательства США по безопасности Европы вызывают сомнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Китай тайно испытал ядерное оружие нового поколения

Франция, в отличие от других стран Европы, обладает независимым от США в техническом плане ядерным арсеналом. Благодаря этому Париж стал центром европейских дискуссий о собственной ядерной обороне.

"Я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале, мы больше не будем сообщать данные о количестве нашего ядерного арсенала", - заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Он добавил, что Франция укрепляет ядерное сотрудничество с рядом европейских стран, включая Германию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию.

Сомнения в обязательствах США

"Усиление нашего арсенала является необходимым. Чтобы быть свободным, нужно вызывать страх, а чтобы вызывать страх, нужно быть сильным", - сказал Макрон.

Агентство отмечает, что европейские правительства сталкиваются с самой сложной ситуацией в области безопасности со времен холодной войны. Полномасштабное вторжение РФ в Украину разрушило представление о стабильности на континенте, а президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязательства перед НАТО и ЕС.

Хотя Трамп и не заявлял о намерении США вывести ядерное оружие, размещенное в Европе с 1950-х годов, в рамках Организации Североатлантического договора, сомнения в этом вопросе побудили европейские правительства искать способы укрепления собственной обороны.

Ядерный арсенал Франции

Французский ядерный арсенал является четвертым по величине в мире, и только США и Россия обладают большим количеством развернутого атомного оружия. Речь идет об оружии, которое находится в состоянии готовности к применению.

Нынешний арсенал Франции, насчитывающий 290 боеголовок, примерно соответствует уровню 1984 года. В начале 1990-х годов ядерный арсенал страны достиг пика, насчитывая 540 боеголовок.

Боеголовки распределены между воздушными ракетами и баллистическими ракетами ArianeGroup M51, запускаемыми с подводных лодок.

Ядерное оружие в ЕС

Напомним, Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить "ядерку" США в Европе. Макрон заявил, что начал стратегические обсуждения по защите всего континента с помощью французского ядерного оружия.

Недавно немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия и Франция ведут переговоры о европейском ядерном сдерживании.

Между тем польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна создать собственное ядерное оружие, ведь находится "на грани вооруженного конфликта".

Франция Соединенные Штаты Америки Эммануэль Макрон Ядерное оружие
